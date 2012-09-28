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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 14:25 BJT

〔澳新汇市〕澳元与新西兰元受股市提振而小幅走高,9月有望取得涨幅

路透悉尼/惠灵顿9月28日电---澳元和新西兰元周五小升,受亚洲股市走强的带动且本月有望录得不错的涨幅.在欧洲问题未解且市场预期澳洲下周降息之际,澳元和新西兰元仍展现出很强的韧性.

澳元/美元AUD=D4触及一周最高位1.0474美元,自周三所及9月11日来最低点1.0328反弹.

在打压澳元下跌的动能消散后,一轮空头回补和停损买单的行情拉动澳元在近期反弹.澳元/美元本月有望录得1.4%的涨幅.汇价最新报约1.0460.

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