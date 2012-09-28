〔路透调查〕澳洲央行10月会议料将维持利率不变,但也有降息可能

路透悉尼9月28日电---周五公布的路透调查显示,澳洲央行料在10月2日的政策会议上连续第四个月维持利率不变,不过有些人预计有很大可能会降息25个基点.

19位受访分析师中有12人预计澳洲央行(RBA)将在10月2日会议上维持指标利率在3.5%不变,认为澳洲央行将等到该月稍晚确认通胀温和之后才会扣动扳机.

银行间利率期货<0#YIB:>同时显示,市场预期10月有三分之二的机率降息25个基点,并预计未来12个月会降息约100个基点.

分析师称,澳元汇价居高不下,近期铁矿石等澳洲出口品价格令人瞠目的跌幅,以及火热的矿业降温,均给澳洲央行降息提供理由.

巴克莱资本分析师Kieran Davies称,"我们怀疑不到会议当天委员会无法拿定主意,考虑到央行有很强的放宽政策倾向,很可能是正反意见十分接近的投票."

Davies表示,央行放宽政策的偏向折射出对欧债危机的长期担忧,以及对中国经济放缓的忧虑日甚.

其还表示,"另外央行看来对澳元没有反映出铁矿石市场的疲软感到失望."(完)