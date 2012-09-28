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债券 | 2012年 9月 28日 星期五 15:19 BJT

〔美国金融〕多德-弗兰克法案对解决金融业问题或弄巧成拙--联储官员

路透华盛顿9月28日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)一位高层官员周五对美国金融改革提出批评,称改革未能解决金融业低迷问题,并可能在下次危机到来时令情况变得更糟.

美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在北京发表演讲时,认为多德-弗兰克法案为某些"达到不能倒"的金融机构提供了保护,从而使得华尔街的冒险行为更多,而非更少.

"不幸的是,管理和市场约束机制面临其效用被一套华而不实的监管规定稀释的风险."她在为金融稳定学院-中国银监会准备的讲话稿中称.

"我们可以通过允许股东、无担保债权人和银行管理层来承担机构自身的全部亏损,而非增加监管,来更加准确地给予激励."她说.(完)

--编译 徐文焰;审校 蔡美珍

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