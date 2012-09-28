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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 15:00 BJT

〔日本股市〕日经指数创两周收盘低点,录得连续第二个季度跌幅(更新版)

(新增细节)

路透东京9月28日电---日本股市日经指数周五触及两周收盘低点,因市场担忧日本公司在中国的营业收入下滑,盖过了西班牙推出经济改革新计划和预算案着力削减支出的利好.

中日两国领土之争导致中国反日情绪高涨,部分日企被迫暂停中国工厂生产,加剧了中国经济急剧放缓的忧虑.

周五数据显示,日本8月工业生产降至15个月低点,助燃了该国今年稍后或将陷入衰退的预期.

日经指数.N225收跌0.9%至8,870.16点.跌势在午后扩大,据交易商称是因为在日经指数期货跌破8,900点后,停损卖单被触发.

日经中国50指数.NCHN下跌1.3%.

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