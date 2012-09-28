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债券 | 2012年 9月 28日 星期五 15:43 BJT

〔法国经济〕法国第二季度末公共债务水平增至相当于GDP的91%

路透巴黎9月28日电---法国国家统计局周五公布,法国第二季度末公共债务增长432亿欧元,达1.833万亿(兆)欧元,相当于国内生产总值(GDP)的91%.

该数值因中央和地方政府债务而走高,尽管社会安全系统债务有所下降,该数值系根据欧盟马斯特里赫特标准计算的.

法国第一季度末公共债务与GDP比例为89.3%.(完)

--编译 石冠兰; 审校 高琦

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