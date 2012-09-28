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中国汇市 | 2012年 9月 28日 星期五 15:19 BJT

〔中国汇市〕人民币兑美元午后创汇改来新高,受长假前结汇盘推动

路透上海9月28日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五午后在长假前结汇盘的推动下扩大升势,并创2005年7月汇改来新高.

北京时间15:12,人民币即期在询价系统报6.2895元,稍早曾触及6.2856元,上日收盘价为6.3025元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3410元,上日为6.3459元.

中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市. (完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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