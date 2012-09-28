〔中国汇市〕人民币兑美元午后创汇改来新高,受长假前结汇盘推动

更新版 1-中国汇市：结汇盘推动人民币收升逾百点，中国通胀数据影响有限

* 人民币大幅收升，中间价小升脱离四周低点 * 中国1月通胀数据对汇市影响有限 * 市场流动性相对较差，客盘结售汇基本均衡 * 美元/人民币期权隐含波动率持续回落 * 短期汇价料维持区间宽幅震荡 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月14日 - 人民币兑美元即期周二大幅收升逾百点，中间价反弹脱离四周低点 。交易员指出，今早中国1月通胀数据虽超预期但对汇市影响非常有限，市场更多受客盘结售汇影响，午后有 大量结汇盘推升汇价；短期汇价料维持区间宽幅震荡，等待美联储主席叶伦国会证词。 他们并指出，由于监管强化企业和个人的结售汇真实性审查，投机需求被明显压制，市场流动性也相对较 差，离岸和在岸美元/人民币平价期权隐含波动率近期均连续回落，也反映市场对汇价走势不确定性担忧持续 下降。 “今天卖盘非常多，有客盘有套利盘，大行肯定也有。”一中资行交易员称，“美指没怎么动还一股脑砸 （美元）的，估计就是自营了。” 亦有中资行交易员表示，当前监管层对客盘源头管理得比较好，结售汇也比较均衡，短期内难