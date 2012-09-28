〔中国汇市〕人民币兑美元午后创汇改来新高,受长假前结汇盘推动

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8651元附近
路透上海2月15日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8651元附近，较上日升值约155点。
路透上海9月28日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五午后在长假前结汇盘的推动下扩大升势,并创2005年7月汇改来新高.
北京时间15:12,人民币即期在询价系统报6.2895元,稍早曾触及6.2856元,上日收盘价为6.3025元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3410元,上日为6.3459元.
中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市. (完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
路透上海2月15日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8651元附近，较上日升值约155点。
* 人民币大幅收升，中间价小升脱离四周低点 * 中国1月通胀数据对汇市影响有限 * 市场流动性相对较差，客盘结售汇基本均衡 * 美元/人民币期权隐含波动率持续回落 * 短期汇价料维持区间宽幅震荡 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月14日 - 人民币兑美元即期周二大幅收升逾百点，中间价反弹脱离四周低点 。交易员指出，今早中国1月通胀数据虽超预期但对汇市影响非常有限，市场更多受客盘结售汇影响，午后有 大量结汇盘推升汇价；短期汇价料维持区间宽幅震荡，等待美联储主席叶伦国会证词。 他们并指出，由于监管强化企业和个人的结售汇真实性审查，投机需求被明显压制，市场流动性也相对较 差，离岸和在岸美元/人民币平价期权隐含波动率近期均连续回落，也反映市场对汇价走势不确定性担忧持续 下降。 “今天卖盘非常多，有客盘有套利盘，大行肯定也有。”一中资行交易员称，“美指没怎么动还一股脑砸 （美元）的，估计就是自营了。” 亦有中资行交易员表示，当前监管层对客盘源头管理得比较好，结售汇也比较均衡，短期内难
路透上海2月14日 - 人民币兑美元即期周二早盘微跌，跌幅较盘初收窄，中间价反弹脱离四周低点。交易员指出，今早中国1月通胀数据虽超预期但对汇市影响非常有限，市场更多受客盘结售汇影响，自营机构亦无意推低人民币汇价，短期汇价料维持区间宽幅震荡，等待美联储主席叶伦国会证词。