《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的9月24日-28日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周震荡后再次走高,国庆长假临近,银行出于调整美元头寸的需 要,抛美元成主导力量,不过客盘购汇不时浮现,抑制汇价上行步伐,不过节前最后一个交易日, 为回避节日期限风险,客盘转向结汇,推动人民币创2005年7月汇改来新高.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --为缓解季末及国庆长假前资金紧张,中国央行本周继续在公开市场通过逆回购操作注入流 动性,而3,650亿元人民币的净投放量,亦创出单周纪录新高. 虽然节后即面临例行调整准备金缴款及逆回购到期等压力,但市场人士认为,央行通过逆回 购维护资金面"紧平衡"的概率仍较大.而经过季末时点考验后,市场认为十八大召开之前,出 台调降存款准备金率等宽松政策可能性进一步降低. [CN/MMTCN] 债市: --银行间债市现券当周延续暖势,中长期利率债因配置价值受认可,仍受市场追捧,此前表现 落后的信用债亦转强,不过临近十一,对于长假期间不确定性的担忧浮现,后半周获利了结的 机构有所增多;中共十八大即将召开,由于涉及领导层的更替,仍是市场重点关注的事件,在此 之前,政策面难有大的变化,现券亦将维持震荡走势.[CN/CN] 票据: --票据市场转贴利率当周稳中小降,且交投较为清淡,因多数银行信贷规模调整渐渐结束.按 以往经验,十一长假后将进入第四季度初,规模压力减轻为票据价格继续回落创造了条件.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC当周累计上涨2.9%,虽然十一长假将至,但场内维稳预期强烈,对预计将于10月 中旬召开的十八大亦存有政策期望.因而预计长假后市场仍将震荡上行.另外,该股指9月全月 累计上涨1.89%,扭转此前连续四个月跌势.[.SSCN] 期市: --沪铜主力合约当周先抑后扬.国庆长假将至使部分投资人减仓;而欧元区忧虑重燃令大盘调 整,不过西班牙采取多项措施巩固经济,欧元区忧虑稍减,铜价稍有反弹.明年1月期铜合约周五 收报59,770元,较上周升30元.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周小幅回落后再次走强,欧债疑虑再次升温一度对金价形成压制,但西班牙经济 改革计划的公布缓解了市场的担忧,而各主要央行的刺激政策亦支撑市场预期.国内期金主要 合约周五收报365.48元,较上周上涨0.5%.(完) --整理 刘昕/边竞/林琦; 审校 林高丽