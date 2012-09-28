路透伦敦9月28日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:再次努力守在200日移动均线1.2830美元上方,昨日曾自该水准反弹.欧元/美元需跌破1.2830美元,未来才会重新锁定1.2650水平,从低位1.2045美元拉出,目前在1.2635切入的趋势线构成关键支撑.鉴于日线蜡烛图略为偏多,昨日欧元/美元虽出现回落,可能反弹回1.3020美元.更为重要的趋势线阻力位仍是从高位1.4940美元拉出的(切入位)1.3200美元.只有突破1.3240美元,未来才将上看1.3495美元,后者是1.4940-1.2045美元整段跌势的50%回档位.
美元/日圆:一直无法升回到78.00日圆上方,持续带来压力,令美元/日圆跌向本月稍早触及的低位77.25日圆.需升穿从4月20日高位81.80拉出的趋势线阻力位78.95日圆,以及200日移动均线79.32日圆,走势才会比较稳定.200日移动均线79.32仍是美元/日圆回到上月高位79.70的主要障碍.
英镑/美元:仍在1.6140/50美元(支撑区间)和1.6300/10(阻力区间)内波动.未来仍有可能跌向从8月低点1.5490拉出的趋势线支撑位1.6050美元,之后将锁定1.5920美元.英镑需升穿1.6305美元的阻力位,未来才会升向去年8月高位1.6590美元.只有跌破1.5860美元,未来才有可能下探8月28日低位1.5755美元.长期趋势线支撑位是从低位1.5240美元拉出的(切入位)1.5630美元.
纽约 当日 今年来 2011年
0746GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
--------------------------------------------------------------
欧元/美元 EUR= 1.2936 1.2913 +0.18 -0.07 1.2945
美元/日圆 JPY= 77.54 77.58 -0.05 +0.78 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 100.30 100.22 +0.08 +0.73 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9354 0.9371 -0.18 -0.23 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.6242 1.6235 +0.04 +4.55 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9788 0.9804 -0.16 -3.97 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0460 1.0437 +0.22 +2.30 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8342 0.8314 +0.34 +7.17 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 81.110 81.070 +0.05 +3.14 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.690 64.520 +0.26 +8.12 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 125.94 125.99 -0.04 +5.36 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2536 1.2561 -0.20 -4.49 1.3126
--------------------------------------------------------------
附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 洪曦;审校 程琳
全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=