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债券 | 2012年 9月 28日 星期五 15:47 BJT

〔德国政经〕社会民主党将提名前财长史坦布律克为明年的总理候选人

路透柏林9月28日电---德国画报周五报导称,德国主要反对党--社会民主党(SPD)将提名前财政部长史坦布律克(Peer Steinbrueck)为总理候选人,在明年的全国大选中与梅克尔一争高下.

德国画报援引SPD消息人士的话称,该党主席Sigmar Gabriel将于周一宣布此事.该报在其网站上表示,前德国外交部长史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)已退出竞选.(完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

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