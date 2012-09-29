〔中国数据〕汇丰9月制造业PMI低位徘徊,外需疲软仍需政策支持(更新版)

日本个股：东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
(新增评论和更多细节)
* 汇丰9月制造业PMI终值小幅回升,脱离41个月低位
* 但新出口订单创42个月低点
* 政策放松需进一步加力
路透北京9月29日电---汇丰9月中国制造业PMI终值自41个月低点略微回升,但仍徘徊于荣枯分水岭下方低位,新出口订单分项续创新低,显示外需仍不乐观,制造业面临的压力还需政策放松来缓解.
Markit提供的新闻稿显示,中国9月制造业采购经理人指数(PMI)终值升至47.9,高于初值的47.8.不过该数值已连续11个月位于萎缩区间.上月的47.6创下2009年3月以来最低水准.
"中国制造业增速可能正在触底."汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称.但他同时指出,新出口订单加速下滑,就业市场压力犹存,意味着中国政府应加大放松力度,以稳增长并促进就业.
"未来几月,财政政策应发挥更重要的作用."屈宏斌表示.
中国央行今年已两次降息,并两次下调存款准备金率,9月以来,"稳增长"政策力度进一步加大,国家发改委短短两天即批复逾万亿投资项目,包括城轨规划、公路建设、市政类项目等;而在8月不佳的经济数据发布后,加快出口退税等稳定外贸的政策随即出炉.
由于中国主要贸易伙伴需求仍较疲软,9月PMI新出口订单分项指数降至44.9,为42个月最低水平.
中国8月出口同比增速仍显疲弱,仅同比增长2.7%,而进口七个月来首次转为负增长.商务部发言人沈丹阳本月指出,目前贸易环境仍然存在很多不确定和不稳定的因素,外贸形势仍然严峻.
不过,PMI数据也显露一些企稳的迹象.当月就业指数连续七个月处于荣枯分水岭之下,但较前月有所上升,近85%的受访厂商表示,就业水平基本不变.
积压工作量连续第二月趋降但降幅轻微,绝大多数样本(逾77%)显示积压工作量持平.价格方面,9月投入价格和产出价格指数双双较上月稍有回升,但连续第五个月位于50下方.
浏览汇丰PMI图表,点选链接:(r.reuters.com/fex82t)
分析人士多认为,三季度中国经济仍将在底部徘徊,而随着包括加速投资、稳定外贸等"稳增长"政策逐步显效,四季度经济或有所回暖.
此前的路透调查显示,中国三季度国内生产总值(GDP)增速料将连续第七个季度回落,同比增长7.4%,四季度GDP则小幅回升至7.6%,两者低于7月路透调查时的7.9%和8.2%.[ID:nSB1774876]
中国官方8月制造业PMICNPMIB=ECI将于10月1日公布,接受路透调查的14位分析师预估中值显示,9月官方制造业PMI料将微升至荣枯分水岭附近,显示虽然制造业活动仍在收缩,但在前期政策作用下,经济走势已趋于平稳.[ID:nSB1747558]
PMI高于50表示制造业在扩张,低于50则表明制造业萎缩;它是一个建基于五个单项指标的综合指数,各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。