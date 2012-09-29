〔中国数据〕汇丰9月制造业PMI低位徘徊,外需疲软仍需政策支持(更新版)

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* 汇丰9月制造业PMI终值小幅回升,脱离41个月低位

* 但新出口订单创42个月低点

* 政策放松需进一步加力

路透北京9月29日电---汇丰9月中国制造业PMI终值自41个月低点略微回升,但仍徘徊于荣枯分水岭下方低位,新出口订单分项续创新低,显示外需仍不乐观,制造业面临的压力还需政策放松来缓解.

Markit提供的新闻稿显示,中国9月制造业采购经理人指数(PMI)终值升至47.9,高于初值的47.8.不过该数值已连续11个月位于萎缩区间.上月的47.6创下2009年3月以来最低水准.

"中国制造业增速可能正在触底."汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称.但他同时指出,新出口订单加速下滑,就业市场压力犹存,意味着中国政府应加大放松力度,以稳增长并促进就业.

"未来几月,财政政策应发挥更重要的作用."屈宏斌表示.

中国央行今年已两次降息,并两次下调存款准备金率,9月以来,"稳增长"政策力度进一步加大,国家发改委短短两天即批复逾万亿投资项目,包括城轨规划、公路建设、市政类项目等;而在8月不佳的经济数据发布后,加快出口退税等稳定外贸的政策随即出炉.

由于中国主要贸易伙伴需求仍较疲软,9月PMI新出口订单分项指数降至44.9,为42个月最低水平.

中国8月出口同比增速仍显疲弱,仅同比增长2.7%,而进口七个月来首次转为负增长.商务部发言人沈丹阳本月指出,目前贸易环境仍然存在很多不确定和不稳定的因素,外贸形势仍然严峻.

不过,PMI数据也显露一些企稳的迹象.当月就业指数连续七个月处于荣枯分水岭之下,但较前月有所上升,近85%的受访厂商表示,就业水平基本不变.

积压工作量连续第二月趋降但降幅轻微,绝大多数样本(逾77%)显示积压工作量持平.价格方面,9月投入价格和产出价格指数双双较上月稍有回升,但连续第五个月位于50下方.

浏览汇丰PMI图表,点选链接:(r.reuters.com/fex82t)

分析人士多认为,三季度中国经济仍将在底部徘徊,而随着包括加速投资、稳定外贸等"稳增长"政策逐步显效,四季度经济或有所回暖.

此前的路透调查显示,中国三季度国内生产总值(GDP)增速料将连续第七个季度回落,同比增长7.4%,四季度GDP则小幅回升至7.6%,两者低于7月路透调查时的7.9%和8.2%.[ID:nSB1774876]

中国官方8月制造业PMICNPMIB=ECI将于10月1日公布,接受路透调查的14位分析师预估中值显示,9月官方制造业PMI料将微升至荣枯分水岭附近,显示虽然制造业活动仍在收缩,但在前期政策作用下,经济走势已趋于平稳.[ID:nSB1747558]

PMI高于50表示制造业在扩张,低于50则表明制造业萎缩;它是一个建基于五个单项指标的综合指数,各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.(完)