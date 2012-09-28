〔中国债市〕利率互换窄幅盘整,对节后资金面存疑虑市场谨慎观望

路透上海9月28日电---中国人民币利率互换(IRS)周五窄幅盘整,"十一"长假前,市场普遍持谨慎态度,交易情绪偏淡.业内人士表示,虽然今日流动性紧张大幅缓解,但节后资金面仍面临较大不确定性,IRS参与者节前选择持币观望.

"逆回购出来了,资金面是好了,但是这钱早晚要回去的,资金面是否能维持宽松并不是很确定的啊,"北京一银行交易员称.

他并认为,在中共"十八大"之前,IRS短端或会受到资金面扰动,但在政策方向未定的情况下,长端变动可能性甚小.整体IRS曲线难以脱离区间震荡的行情.

在中国人民银行公开市场创纪录单周净投放补充流动性供给后,银行间市场周五主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS大幅下挫.其中七天期品种跌幅一度高达100个基点(bp),随后收敛至约80bp,但目前3.0%左右的水平,仍较周初创下的七个月高位值跌近四成.[CN/CN]

本周央行通过公开市场操作逆回购4,700亿元人民币,形成当周3,650亿元的净投放量,创出单周纪录新高.而如此大规模的逆回购也将陆续在10月到期,市场人士担忧将对资金面形成冲击.[CN/MMTCN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.3000/3.4000 3.0475/3.1425 3.0633/3.1583 3.1083/3.2067 3.1400/3.3980

周四 3.4320/3.5460 3.0750/3.1617 3.0667/3.1583 3.1050/3.1983 3.1240/3.3960

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变动 -0.1320/-0.1460 -0.0275/-0.0192 -0.0034/0.0000 0.0033/0.0084 0.0160/0.0020

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年8月人民币IRS成交的名义本金总额为2,977.65亿元,环比增长逾三成.(完)