《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--10月8日

路透上海10月8日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各 个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发 行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年10月8日-10月12日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 无 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,514.80亿元人民币,详情请点选[ID:nSB2035091] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 汇添富理财28天 汇添富基金 交通银行 中国银行、爱建证券等 10/8-10/16 债券基金 富国七天理财宝 富国基金 农业银行 招商银行、海通证券等 10/10-10/16 债券基金 南方理财60天 南方基金 工商银行 农业银行、华泰证券等 10/10-10/16 债券基金 光大保德信添天 光大保德信 建设银行 交通银行、光大证券等 10/10-10/19 盈季度理财债券基金 融通岁岁添利 融通基金 工商银行 交通银行、国泰君安证券等 10/9-11/2 定期开放债券基金 民生加银平稳增利 民生加银 建设银行 民生银行、国泰君安证券等 10/9-11/9 定期开放债券基金 交银施罗德沪深 交银施罗德 建设银行 农业银行、国都证券等 9/25-11/2 300行业分层指数基金 易方达中债新综合 易方达基金 农业银行 建设银行、广发证券等 9/28-11/2 债券指数发起式基金 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 260 7年 固息国债 10/11-10/15 为今年第16期七年品种续发 国家开发银行 300 1/3/5/7/10年 固息金融债 周三 国家电网 100 3年 中期票据 周四 国家电网 100 1年 短期融资券 周五 ======================================================================================== 4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 合计 100 -1,700 -1,600 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 中石油集团 短期融资券 200 10/2 国家开发银行 浮息金融债 150 10/10 注: 因中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为9月30日至10月12日. ======================================================================================= 2.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 无 =======================================================================================(完) --整理 刘昕; 审校 边竞