〔中国票据市场〕季末最后一周转贴利率稳中小降,节后有望继续回落

路透上海9月28日电---第三季度最后一周,中国票据市场转贴利率稳中小降,且交投较为清淡,因多数银行信贷规模调整渐渐结束.按以往经验,十一长假后将进入第四季度初,规模压力减轻为票据价格继续回落创造了条件.

不过交易员指出,本月央行公开市场通过逆回购大力投放资金,也意味着下个月逆回购到期将令市场流动性承压,加之例行准备金调整可能引发的大规模补缴忧虑,节后票据转贴价格具体走势还要谨慎关注资金面.

华北一银行交易员称,本周价格稳中小降,"可能大家的规模在前期基本控制到位了,今天明天基本上就没有业务了,人心思(放)假."

中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.

另有交易员透露,目前转贴市场成交价格在年息5.7%左右,较上周后期水平有小幅的回落.

至于节后转贴价格走势,上海一银行交易员认为,如果单看季末信贷规模调整因素,一般来说节后票据价格继续下行可能性较大.不过下个月因有大量逆回购到期,以及月初可能出现的准备金补缴,资金面变化也要重点关注.

据路透统计,中国央行公开市场10月将有390亿元人民币央票到期,无正回购到期,到期流入资金总量较9月下降三成;此外,按截至本周的操作数据统计,10月将有6,500亿元逆回购到期资金流出.合并计算,当月公开市场到期净流出资金量为6,110亿元.[ID:nSB1802486][CN/MMTCN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 5.4370/5.1955 5.7090/5.4075 6.2388/5.8453

上周五 5.0962/4.8460 5.2704/5.0098 6.0535/5.7132

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变动 +34.08bp/+34.95b +43.86bp/+39.77bp +18.53bp/+13.21bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价上涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.6598%,较上周五的4.4853%继续上行.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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周五 2.9436/2.8882 2.9891/2.9227

上周五 2.9170/2.8610 2.9580/2.8960

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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