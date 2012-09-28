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债券 | 2012年 9月 28日 星期五 16:48 BJT

〔西班牙数据〕7月经常帐盈余4.997亿欧元,资本外流金额为150亿欧元

路透马德里9月28日电---西班牙7月经常帐盈余4.997亿欧元(6.43亿美元),高于6月的赤字2.572亿欧元.

不包括央行操作的情况下,西班牙7月资本外流金额为150亿欧元,低于7月的566亿欧元.(完)

--编译 王翔琼;审校 王洋

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