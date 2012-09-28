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市场报道 | 2012年 9月 28日 星期五 16:49 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑欧元下跌,西班牙预算草案安抚市场情绪

路透伦敦9月28日电---周五欧元兑英镑上涨,此前投资者谨慎的欢迎了西班牙2013年预算草案,不过围绕西班牙何时申请救助的疑虑,料令涨幅受限.

分析师称,预计今日稍晚欧盟向英国支付的农场补助料会限制欧元兑英镑涨势.此次补助可能有约30亿欧元流入英国.

欧元兑英镑EURGBP=D4涨0.2%至0.7964英镑,脱离周四所创的三周低位0.7923英镑.

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