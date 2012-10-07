(重温稿)〔路透专访〕台湾元大宝来投信明年下半将推出纯"中国基金"--总经理

* 申请追加QFII额度约2-3亿美元

* 明年下半年会发行第一档纯"中国基金"

记者 董永年

路透台北9月28日电---台湾政府取消了基金投资中国股市限制,最大投信业者--元大宝来投信周五表示,正向大陆主管机关申请追加合格境外投资机构投资者(QFII)额度约2-3亿美元,若顺利取得,明年下半年就会推出第一档纯"中国基金".

基金管理规模达2,800亿台币的元大宝来投信总经理刘宗圣对路透称,政府此时开放投资A股,虽有大陆股市表现不佳、台湾投资人已拥有不少"泛A股"基金以及资金汇出入限制等不利条件,但还是会视为发展契机,将尽速建立研究团队与培养基金经理人,为中长期布局投资打下基础.

"台湾没有一档基金是100%投资A股,所以严格说起来,我们有兴趣."他说.

惟刘宗圣也称,中国国家外汇管理局对资金汇出入有严格限制,基本上一个月只能汇出入一次.在全球投资环境不佳,投资人更加重视流动性的前提下,可能会影响认购意愿.

"赎回通常是T+5或T+8,投资人能不能接受拿到钱是T+30之类的?"他说.

此外,刘宗圣也提及,过去陆股走多头行情时,很多的台湾投资人已经买了所谓"泛A股"的基金商品,包括中国概念、香港红筹国企等等."若是A股商品真的出来,可能也没钱买了."

台湾金管会昨日表示,现行法令中投信基金投资中国有价证券的上限为基金净资产价值30%,未来将取消此限制.这等于未来投信将可发行百分之百投资大陆有价证券的纯"中国基金".

目前台湾投信业者已有群益、国泰、元大宝来、复华以及保德信等六家投信业者共取得5.7亿美元的A股投资额度,元大宝来的额度为1亿美元.至8月底为止,台湾所有投信发行的基金净值为1.8兆(万亿)台币.

元大金控(2885.TW)于去年宣布合并宝来金融集团,旗下元大投信与宝来投信于今年5月正式合并更名为元大宝来投信,合并后不论在基金规模、产品数、以及客户数都居业界第一,除共同基金管理规模外,包含全权委托的总资产管理规模也逾3,200亿台币.

**明年下半推出**

身为台湾投信界的龙头,刘宗圣表示,中国拟适当降低申请合格境外投资机构投资者(QFII)的资格标准,将管理资产规模由现在不少于50亿美元,降至5亿美元.未来台湾可具备申请投资A股资格的业者,将由目前的六家扩增至最多的29家.

惟纵然符合资格标准,能否取得足够的QFII投资额度,也攸关业者在中国基金产品的发展机会.

"目前外管局批准的额度就是介于5,000万美元到1亿美元,拿到额度满一年后,是可以申请追加,但基金规模一时间不会太大."他说.

刘宗圣透露,元大宝来投信正申请追加额度约2-3亿美元,等拿到额度到推出基金销售,大概还要花上6-9个月的时间.

"若没有意外,应该是明年下半年了吧."他说.

中国证券报日前报导,中国证监会拟修订相关规定,适当降低境外机构申请合格境外机构投资者(QFII)资格标准,将资产管理机构、保险公司、养老基金等长期机构成立时间由现在的5年降至2年,管理证券资产规模由现在不少于50亿美元,降至5亿美元.[nSB1614966]

中国国家外汇管理局截止上周三(19日),共核准72家合格境外机构投资者(QFII)91.78亿美元投资额度,累计核准157家QFII机构共308.18亿美元.[nSB1793846](完)