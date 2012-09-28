〔东南亚股市〕泰国股市领涨,穆迪调降越南债信评级后越南股市下跌

路透曼谷9月28日电---多数东南亚股市周五收高,第三季录得强劲升幅,因全球市场对西班牙的减支措施表示欢迎,但穆迪下调越南评级打压了该国银行股和该国股市大盘指数.
泰国股市.SETI以上涨近1%领涨东南亚股市,收于1996年5月以来最高收位.第三季录得10.8%的涨幅,在东南亚股市中涨幅最大,扳回了第二季2.1%的跌幅.
Tisco Securities曼谷策略师Viwat Techapoonphol表示,对泰国银行业第三季获利的乐观看法提振了买兴.
交投热络个股中,泰国大城银行(Bank of Ayudhya)(BAY.BK)劲扬3.3%,结束了六个交易日来的跌势.本周稍早该股承受卖压,因其股东通用电气(奇异,GE)(GE.N)出售了该银行股权.
越南股市大盘指数第三季累计跌7.1%,为本地区表现最差的股市,第二季为下跌4%.
穆迪周五调降越南主权债信评级一个级距至B2,指因银行业承压.
越南Vietcombank VCB.HM挫跌2%,Military Bank MBB.HM下滑0.75%.
1059GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
--------------------------------------------------------------
新加坡 .FTSTI 3060.34 0.91 +0.03 +15.64 2646.35
马来西亚 .KLSE 1636.66 8.82 +0.54 +6.92 1530.73
泰国 .SETI 1298.79 12.68 +0.99 +26.67 1025.32
印尼 .JKSE 4262.56 37.54 +0.89 +11.53 3821.99
菲律宾 .PSI 5346.10 44.61 +0.84 +22.28 4371.96
越南 .VNI 392.57 -0.77 -0.20 +11.67 351.55
--------------------------------------------------------------
(完)
--编译 于春红;审校 王洋
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]