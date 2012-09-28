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债券 | 2012年 9月 28日 星期五 19:39 BJT

〔伦敦美债〕公债价格上涨,因西班牙预算案带来的乐观情绪消退

路透伦敦9月28日电---美国公债价格周五在欧洲市场上涨,因西班牙2013年预算案带来的初步正面反应已消退,交易商再度关注西班牙解决欧债危机时面临的种种困难.

在亚洲市场强劲上涨后,美国公债价格上扬,因股市回吐稍早涨势,这提振了低风险的德国和美国公债价格.

美国公债期货TYv1涨7/32至133-23/32,交易商指出买盘与第三季末的账面粉饰有关.

尽管许多市场人士认为西班牙预算案是该国寻求欧洲央行救助的序幕,但西班牙仍在等待其银行业压力测试结果,以及对其债信评级的检讨.

美国10年期公债收益率US10YT=RR最新跌3.5个基点,至1.62%,较两年期公债收益率高出1.37个百分点.(完)

--编译 于春红;审校 王洋

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

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