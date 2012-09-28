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货币新闻 | 2012年 9月 29日 星期六 00:21 BJT

〔西班牙金融〕西班牙银行业可能需要增资593亿欧元

路透马德里9月28日电---咨询公司Oliver Wyman对西班牙14家主要银行进行的独立审计结果周五公布,结果显示,为应对严重的经济滑坡,西班牙银行将需要增资593亿欧元(763亿美元).

最坏情景预估是基于西班牙经济在2012和2014年间萎缩6.5%的预期.最坏情景不考虑税收减免,或银行自身的未来增资计划.

审计结果显示,有七家银行需要增资,其中,已国有化的银行的资本缺口为490亿欧元.

审计结果将有助于西班牙政府决定,将动用多少欧盟已同意的1,000亿欧元信贷额度来对受困银行进行资本重组.(完)

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