〔美国债市〕公债价格上涨,因西班牙预算带来的希望减弱

基金产业：美国对冲基金1月创佳绩，因投资向金融和医药股倾斜
路透纽约2月14日 - 美国一些知名对冲基金的投资经理去年第四季度将投资组合中相当大的一部分转为有望受益于特朗普政策的金融类股和医药类股，令这类基金1月份表现为四年来同期最佳。
* 9月芝加哥采购经理人指数(PMI)下降
* 公债价格过去10个交易日中第九次上涨
* 市场对西班牙2013年苛刻的预算产生疑虑
路透纽约9月28日电---美国公债价格周五微涨,受全球经济担忧推动.本季结束时,公债价格接近持平,因欧债危机的不确定性仍在继续,美国经济也仍无起色.
投资者担心西班牙2013年的预算,尽管强调节支,但不足以解决该国的经济问题.这也是欧债危机中持续面临的问题.美国方面,9月芝加哥采购经理人指数(PMI)逊于预期,给该国的经济增长蒙阴.
周五公债价格的涨势使指标美债收益率(殖利率)几乎正好处于第三季高点和低点之间的中值.公债价格周四收低,之前连涨八日.
许多人把西班牙的预算视为是请求纾困的前奏.西班牙银行业的压力测试显然令人宽慰不少,帮助欧元EUR=削减跌幅,并减少了对美债等避险资产的买需.
美债价格在欧洲央行和美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布新的刺激政策之后都曾下跌.
9月芝加哥采购经理人指数(PMI)逊于预期,也给公债提供支撑.
在下午的交易中,指标10年期公债US10YT=RR价格上涨04/32,收益率报1.642%,接近7月末所及的低点1.38%和9月中旬所及高点1.89%的中值.
10年债收益率6月末报1.6432%,第三季末时与上季接近持平.
分析师称,月末投资组合仓位调整可能也会支撑公债.由于9月股市上涨,必须维持特定股票和债券百分比的资产组合现在必须卖出部分股票,并买入债券.
ING Investment Management驻亚特兰大的公债交易商Jake Lowery表示,过去两周美债的上涨可能已经反映出这种仓位调整.
"我们很可能已经看到大量因此产生的影响,"他表示.
路透纽约2月14日 - 美国一些知名对冲基金的投资经理去年第四季度将投资组合中相当大的一部分转为有望受益于特朗普政策的金融类股和医药类股，令这类基金1月份表现为四年来同期最佳。
路透上海2月15日 - 中国银行间市场周三流动性收缩，七天及以上资金紧势更为明显， 此前很充裕的隔夜资金供给也趋于收敛；尽管央行今日对到期的MLF（中期借贷便利）进行 了续做，但公开市场连续大额净回笼的累加效应显现，其影响也在逐步发酵中。 交易员并指出，今日为存款准备金月中例行调整日，春节后需补缴的机构可能也较多， 导致资金需求有所升温；而MLF续做后，关注焦点仍为TLF（临时流动性便利）会否续做，但 目前市场对此预期普遍不太乐观。 “隔夜一大早还很泛滥，10点多以后感觉就没那么多了，净回笼的影响一点点出来了， 慢慢地向短期限传导。”华东一银行交易员称。 中国央行公开市场今日进行1,200亿元人民币的逆回购操作，其中七天期500亿元，14天 期200亿元，28天期500亿元，利率继续持稳。据此计算，单日净回笼1,400亿元。 据路透统计，逆回购存量也已从春节前1月22日20,100亿元的高点，回落至今日的6,750亿元 。 北京一基金交易员亦谈到，除了隔夜品种，其他期限资金都比较紧张，“春节后能回到 银行体系
路透上海2月15日 - 中国国家开发银行 周三公告，将于下周二(21日)招标发 行至多210亿元人民币三期固息债，期限包括三年、五年和10年。 上述三期债中，三年和10年品种为国开行2016年第15期 和13期<CN1602 13=CFXS>的增发债，票面利率2.65%和3.05%。 五年期品种为该行2017年第一期绿色金融债，所募资金将用于环保、节能、清洁能源和 清洁交通等支持环境改善、应对气候变化的绿色项目投放。该期债可预发行交易，交易时间 为2月16日至2月20日。 具体发行条款如下： 2016年第15/13期增发债、2017年第一期绿色金融债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：100亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 2月21日09:30