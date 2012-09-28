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债券 | 2012年 9月 29日 星期六 03:54 BJT

〔美国债市〕公债价格上涨,因西班牙预算带来的希望减弱

* 9月芝加哥采购经理人指数(PMI)下降

* 公债价格过去10个交易日中第九次上涨

* 市场对西班牙2013年苛刻的预算产生疑虑

路透纽约9月28日电---美国公债价格周五微涨,受全球经济担忧推动.本季结束时,公债价格接近持平,因欧债危机的不确定性仍在继续,美国经济也仍无起色.

投资者担心西班牙2013年的预算,尽管强调节支,但不足以解决该国的经济问题.这也是欧债危机中持续面临的问题.美国方面,9月芝加哥采购经理人指数(PMI)逊于预期,给该国的经济增长蒙阴.

周五公债价格的涨势使指标美债收益率(殖利率)几乎正好处于第三季高点和低点之间的中值.公债价格周四收低,之前连涨八日.

许多人把西班牙的预算视为是请求纾困的前奏.西班牙银行业的压力测试显然令人宽慰不少,帮助欧元EUR=削减跌幅,并减少了对美债等避险资产的买需.

美债价格在欧洲央行和美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布新的刺激政策之后都曾下跌.

9月芝加哥采购经理人指数(PMI)逊于预期,也给公债提供支撑.

在下午的交易中,指标10年期公债US10YT=RR价格上涨04/32,收益率报1.642%,接近7月末所及的低点1.38%和9月中旬所及高点1.89%的中值.

10年债收益率6月末报1.6432%,第三季末时与上季接近持平.

分析师称,月末投资组合仓位调整可能也会支撑公债.由于9月股市上涨,必须维持特定股票和债券百分比的资产组合现在必须卖出部分股票,并买入债券.

ING Investment Management驻亚特兰大的公债交易商Jake Lowery表示,过去两周美债的上涨可能已经反映出这种仓位调整.

"我们很可能已经看到大量因此产生的影响,"他表示.

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