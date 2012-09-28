〔纽约汇市〕欧元连跌第二周,因西班牙问题犹存

* 欧元承压,因穆迪可能检讨西班牙债务评级

* 西班牙是否求助的不确定性仍存

* 西班牙银行压力测试显示,银行需要增资593亿欧元

* 欧元在1.2960美元面临技术阻力位

路透纽约9月28日电---欧元兑美元周五走软,连续第二周收跌,因尽管西班牙银行压力测试结果总体正面,但该国救助前景的不确定性犹存.

咨询公司Oliver Wyman对西班牙14家主要银行进行的独立审计结果周五公布,结果显示,为应对严重的经济滑坡,西班牙银行将需要增资593亿欧元(763亿美元).[ID:nSB1803830]但西班牙表示,可能仅要求欧洲援助其银行业400亿欧元.

欧洲各国政府已向西班牙银行业分配了1,000亿欧元的信贷额度.

银行压力测试报告被视为正面,因最终的银行资本需求数据与市场预期基本一致,消除了又一层不确定性.

"西班牙仍有很多问题,主要与该国是否求助相关,"RBS Securities的汇市策略师Brian Kim表示.

"总体来看,欧洲决策者承诺的解决欧债危机的举措能否得以落实存在巨大的风险."

纽约汇市尾盘,欧元兑美元EUR=跌0.5%,报1.2846美元,距离周四触及的两周低位1.2828美元不远.欧元在9月17-27日跌势的38.2%回撤位1.2960美元处有阻力,预计在200日移动均线切入位约1.2825美元有支撑.

本周,欧元兑美元回落1.0%,之前一周下跌1.1%.这是欧元自7月中以来录得的最大两周跌幅.