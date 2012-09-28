版本:
中国
市场报道 | 2012年 9月 29日 星期六 05:32 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元走软,受累于西班牙忧虑和季末头寸调整

路透多伦多9月28日电---加元兑美元周五走软,之前北美公布一系列数据,且市场注意力从西班牙新预算案转向欧元区将面临的下一个考验.

加元跟随全球股市走低.西班牙减债计划公布后引发的乐观情绪被对该国受困银行和全球成长迟滞的忧虑盖过,全球股市走低.

西班牙央行副总裁周五称,该国计划动用约400亿欧元的欧洲救助来对其疲弱的银行进行资本重组.一份独立审计报告显示,西班牙银行需要增资593亿欧元,以应对经济严重滑坡.

投资者重新调整资产组合,并出脱头寸也导致加元走软.

加元兑美元CAD=D4收报0.9832加元,或1.0171美元,低于周四北美市场收盘价0.9809加元,或1.0195美元.

加元/美元第三季攀升3.55%.

加拿大统计局周五称,加拿大7月国内生产总值(GDP)较前月增长0.2%,市场预估为成长0.1%.[ID:nSB1803512](完)

--编译 母红;审校 利棣儿

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐