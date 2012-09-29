〔离岸人民币〕宝达投资、滨海投资、雷诺首次发行点心债--IFR

路透9月29日电---据汤森路透旗下IFR报导，厦门国贸集团旗下纺织品制造商宝达投资（香港）已为其首次点心债的发行定价。该笔4亿元人民币（约合6,300万美元）三年期点心债票息为3.75%，每半年付息一次。大约比早前的参考利率3.85%区域收窄10个基点。

该无评级债券将由中国进出口银行担保，为点心债市场首例。

这笔交易开启了点心债券市场新的资产类别，若没有中国进出口银行的信用担保，该定价水平将是不可想象的。作为比较，中国进出口银行票面利率2.9%，将于2015年4月到期的债券买入报价为3.385%。这意味着新债券利率仅比进出口行自己的债券利率高出约40个基点。这是绝对物有所值的溢价，因为宝达投资母公司厦门国贸在今年8月初发行7亿元人民币365天期商业票据票息为4.47%。

基于债券的稀罕性，认购迅速超过8.5亿。银行方面大买48%的债券，私人银行也抢占36%，而基金经理认购了16%。在该项Reg S债券发行中，香港投资者占90%，其他占10%。

澳盛银行,星展银行和工银亚洲为联席账簿管理人及联席牵头经办人。中国进出口银行的评级为Aa3／AA-／A+（穆迪／标普／惠誉）。

**滨海投资**

滨海投资正在市场发行首笔点心债，该三年期离岸人民币交易指导利率区间在6.5%区域。发行人的大股东为国企天津泰达投资控股。

债券设控制权改变条款，为101%。由于本次债券无评级,料将主要以中国投资者为对象。国泰君安证券香港、建银国际资本及工银亚洲为此项融资案的联席簿记管理行。

**雷诺**

法国汽车公司雷诺周五为其首次点心债定价发行，募集资金7.3亿元人民币（1.19亿美元）。是次2年债息率定为5.625%。汇丰独家担任簿记管理行。(完)

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