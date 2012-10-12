〔路透基点〕台湾远雄建设贷款案规模缩减至70亿台币--RLPC

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港10月12日电---汤森路透旗下基点援引银行人士消息称,台湾远雄建设事业71亿台币(2.43亿美元)四年期贷款案,已将金额缩减至70亿台币.周一将举行签约仪式.
原始统筹主办行、簿记行及代理行--台湾土地银行承贷11亿台币.彰化银行、兆丰银行及台湾企银各承贷10亿台币,取得簿记行头衔及25个基点先付费用.
华南银行承贷8亿台币,取得共同主办行头衔及18个基点费用.
参贷行农业金库、东亚银行、第一银行、台中商银各承贷5亿台币,台湾工业银行承贷1亿台币,费用10个基点.
先前已报导,这项融资是用于支持桃园县一个平价住宅建案.
贷款A部份为16.1亿台币定期贷款,A1为4.83亿台币,用于偿付一笔过桥贷款,A2为11.27亿台币,用于购买土地;B部分为37.29亿台币定期贷款,用于住宅项目兴建;C部分为1.61亿台币定期贷款,用于合约及建物担保及偿付同一笔过桥贷款;D部分为15亿台币预售自筹资金担保的保证函.
A、B、及C部分贷款利率为较台湾土地银行三个月指标利率加码138个基点,目前指标利率为1.37%.D部分为每售出一户收取8,000台币.若贷款总额动用不足50%,将收取一笔15个基点费用.首笔动用必须在贷款生效起三个月内.
远雄建设事业是远雄集团下属子公司,上一次进入银团贷款市场是2011年8月,为120亿台币五年期子弹式定期贷款案,亦由台湾土地银行统筹主办.首年贷款利率为六家银行一年期存款利率平均值加码120个基点,第二年起便改为加码130个基点.这六家银行包括台湾银行、彰化银行、第一银行、华南银行、台湾土地银行和合作金库商业银行.(完)
--编译 蔡美珍;审校 隋芬
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。