〔路透基点〕台湾远雄建设贷款案规模缩减至70亿台币--RLPC

路透香港10月12日电---汤森路透旗下基点援引银行人士消息称,台湾远雄建设事业71亿台币(2.43亿美元)四年期贷款案,已将金额缩减至70亿台币.周一将举行签约仪式.

原始统筹主办行、簿记行及代理行--台湾土地银行承贷11亿台币.彰化银行、兆丰银行及台湾企银各承贷10亿台币,取得簿记行头衔及25个基点先付费用.

华南银行承贷8亿台币,取得共同主办行头衔及18个基点费用.

参贷行农业金库、东亚银行、第一银行、台中商银各承贷5亿台币,台湾工业银行承贷1亿台币,费用10个基点.

先前已报导,这项融资是用于支持桃园县一个平价住宅建案.

贷款A部份为16.1亿台币定期贷款,A1为4.83亿台币,用于偿付一笔过桥贷款,A2为11.27亿台币,用于购买土地;B部分为37.29亿台币定期贷款,用于住宅项目兴建;C部分为1.61亿台币定期贷款,用于合约及建物担保及偿付同一笔过桥贷款;D部分为15亿台币预售自筹资金担保的保证函.

A、B、及C部分贷款利率为较台湾土地银行三个月指标利率加码138个基点,目前指标利率为1.37%.D部分为每售出一户收取8,000台币.若贷款总额动用不足50%,将收取一笔15个基点费用.首笔动用必须在贷款生效起三个月内.

远雄建设事业是远雄集团下属子公司,上一次进入银团贷款市场是2011年8月,为120亿台币五年期子弹式定期贷款案,亦由台湾土地银行统筹主办.首年贷款利率为六家银行一年期存款利率平均值加码120个基点,第二年起便改为加码130个基点.这六家银行包括台湾银行、彰化银行、第一银行、华南银行、台湾土地银行和合作金库商业银行.(完)