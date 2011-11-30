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中国汇市 | 2011年 11月 30日 星期三 19:19 BJT

〔中国央行〕12月5日起下调存款准备金率0.5个百分点,近三年来首次调降

路透北京11月30日电---中国人民银行周三宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.

中国央行上次下调存款准备金率是在2008年12月25日.(完)

欲了解更多详情,请点选中国央行网站(here)

--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良

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