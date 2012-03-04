〔中国证券〕目前A股市场资金面压力较大,国际板或暂缓推出-中金董事长

****日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透北京3月4日电---中国大型投行--中金公司董事长李剑阁周日表示,国际板的准备工作已做得非常充分,但目前A股市场资金面压力较大,其个人认为监管部门或考虑暂缓推出国际板.
上海市副市长屠光绍去年末曾表示,目前各方正在加快推进国际板的准备工作.他亦指出,国际板的推出需要考虑多重因素,除宏观层面、基础层面的因素外,还要考虑市场层面的因素.
受宏观调控导致的流动性趋紧以及新股扩容压力影响,中国股市沪综指.SSEC2011年全年累计跌幅达21.68%,今年年初以来反弹已逾10%,但市场信心仍未见根本性改善.
针对备受关注的养老金入市问题,李剑阁在全国政协和人大两会间隙并称,养老金应有各种方式来实现其保值增值,所以入市只是一个选择,也可以做其他投资,包括购买国债等.
"我认为应该顺其自然,...如果股市有利可图,养老金自然会进入,如果市场暂时没有给人以信心,不应逼养老金入市."他称.
中国证券时报此前报导称,相关部门正在制订的养老金投资运营办法最快将在一季度发布,入市比例很可能参照企业年金有关办法,即最高可达30%,据此推算,最多约有5,800亿元人民币资金可入市.[ID:nSB1359460](完)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。