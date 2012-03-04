〔香港个股〕中国海外发展称房地产业严峻形势短期内或难改变--主席

* 中国地产业严峻形势短期或难改变

* 目前并未感觉对地产业有"放松"调控

* 中国海外目前资金状况"很好"--主席

路透北京3月4日电---尽管当前中国楼市调控地方松绑暗流涌动,"微调"政策频出.但中国房地产龙头企业--中国海外发展(0688.HK)周日表示,目前楼市宏观调控已到了敏感期,房地产行业的严峻形势短期内或难以改变.

中国海外主席孔庆平在两会(全国人大及政协会议)间隙并表示,目前并没有感觉到对房地产行业有放松调控的情况,房企应"随行就市",提供市场所能接受的价格.

"现在宏观调控确实到了一个比较敏感的时期,整个市场表现已经到了一个是不是要继续让这个市场能够实现回归理性的状态."他称.

虽然决策层三令五申要坚持房地产调控不动摇,但在号称"史上最严"的楼市调控持续近两年后,从佛山到成都,再从芜湖到上海,地方政府无不蠢蠢欲动,寻求政策松绑"暗流涌动".[ID:nSB1417700]

孔庆平表示,整个行业目前处于相对较严峻的时期,今年或难以改善.在这样的背景下,中国海外今年将保持稳健的发展策略,而目前公司的"资金状况很好".

中海发展稍早称,今年的销售和开工量等指标将维持去年目标,但公司力争实现20%利润增长的长期指标.中国海外2011年全年实现房地产销售额870.9亿港元,同比增29.8%,较公司全年800亿港元的目标为高.[ID:nSH0095215]

**希望政策保持稳定**

孔庆平表示,此次调控将加速市场整合,对于行业来说有正面作用,而房企最大的挑战在于能否在这个市场中继续发展壮大.

"从行业角度来讲,我们最希望政策本身持续稳定,能够保持行业的健康发展,...国家政策本意还是希望达到这个目的."他称.

在被问及下半年房企是否会持续降价时,孔庆平表示,"从目前我没看见有改善的迹象."

对于未来的房价走势,他表示,城市郊区肯定会有一定压力,因供应量大,保障房亦在相关地方大量推出;而由于稀缺性,城市中心核心地段仍具有很强的抗跌性.

中国指数研究此前数据显示,2月中国百城住宅均价环比下跌0.3%,为连续第六个月出现下跌,北京等十大城市均价同比连续第二个月出现下跌.[ID:nSB1421216](完)