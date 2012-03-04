〔中国金融〕中投称去年底已收到300亿美元注资,投资欧洲需视收益而定

路透北京3月4日电---中国主权财富基金--中投公司[CIC.UL]副总经理汪建熙周日表示,截止去年底已收到300亿美元注资;中投不属于政府救助机制的体系之内,所以是否投资欧元区将视收益而定.

汪建熙在全国政协和人大两会间隙称,"中投到去年12月底,已经从国家外汇管理局收到了300亿美元的注资."

路透去年底曾援引消息人士称,中投很快将获得500亿美元的第二次注资,以继续加大其对海外市场的投资力度.近日,国内媒体财新则在其最新出版的周刊中报导称,中投已于去年底开始陆续获得注资资金,目前500亿美元已全部到帐.[ID:CH0096717]

对于未来中投是否将加大对欧洲的投资力度问题,汪建熙强调,中投不属于政府救助机制体系之内,所以是否投资欧元区将视收益而定.

"什么地方出现了金融产品的低估,我们认为在风险有限情况下,能够得到较好的收益,那就会去投."他说,"不会因为说现在(欧洲)存在这个问题,就改变了考核目标."

此外,他并指出,其个人认为新兴市场未来5-10年或增长较为迅速,所以看好新兴市场长期投资机会.

自欧债危机爆发以来,坐拥3.2万亿美元外汇储备的中国,一直被视为是这些国家国债的"援救者".今年2月,德国总理梅克尔访问中国.中国总理温家宝在德中双方举行的联合记者会上表示,中国正考虑更大力参与到欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)之中,但未做出明确的金融支持承诺.[ID:nSB1366796]

中投公司是全球最大的主权财富基金之一,初始注册资本金为2,000亿美元,是2007年财政部通过发行特别国债的方式筹集15,500亿元人民币,购买等额外汇储备注入形成.其目标为持有、投资和管理部分国家外汇资产,以获取风险调整后的良好投资回报.(完)