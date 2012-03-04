〔中国航运〕今年集装箱市场相对干散货等更有机会--中海运董事长

路透北京3月4日电---中国海运(集团)总公司董事长李绍德周日表示,受全球经济下行的拖累,航运业还会承受较大压力,但就细分市场而言,集装箱表现或较干散货和油轮更胜一筹.

他在"两会"(全国人大和政协会议)间隙接受采访称,随着美国经济缓慢复苏,以及部分船企压缩运力,"今年的集装箱市场相较干散货和油轮会更有机会."

集装箱市场去年下半年下行,今年1,2月也未见大起色,但自3月1日开始,行业巨头马士基(MAERSKb.CO)等多家集运企业均宣布上调亚欧航线价格.

中海运旗下的中海集运(601866.SS)(2866.HK)亦将自3月1日调涨欧线、地中海线750美元/TEU(标准箱);4月1日起涨价400美元/TEU.

李绍德认为,在全球经济格局调整过程中,受欧债危机等影响,与外贸密切相关的航运还会承受较大压力.航运业难以再回2006-2007年的高峰时代.

波罗的海干散货运价指数.BADI年初以来持续下跌,一度触及647的低位,远低于07年过万的高点.

"在这种状态下,是不是有必要马上去进行收购兼并,现在是否到最佳时间,我看还需再看一看."李绍德并称,如有并购,将主要考虑与中海运互补的行业,包括船舶、和船公司关联的上下游产业.

中海运集团旗下拥有中海集运、中海发展(600026.SS)(1138.HK)等上市公司.(完)