〔中国保险〕人保集团董事长证实正与兴业银行洽谈战略合作等事宜

路透北京3月4日电---中国人民保险集团董事长、总裁吴焰周日称,公司整体上市计划正在推进过程中,目前没有具体的时间表,但证实公司正与兴业银行(601166.SS)洽谈战略合作等事宜.

他是在全国政协和人大两会间隙对路透作出上述表示的.不过他并没有提到将与兴业银行进行何种程度的战略合作,以及是不是作为战略投资者入股兴业银行.

"与兴业银行是一种合作关系,...人保不会简单的走多元化的发展道路."吴焰说.

此前21世纪经济报 道称,兴业银行有望引进人保集团和中国烟草等两家以上机构作为战略投资者.作为本次最大的战略投资方,中国人保出资比例有望占到七成左右.若最终定向增发值为250亿元人民币,人保将会贡献170亿-180亿.[ID:nSB1419988]

兴业银行上周二发布公告称,因正在筹划引入战略投资者事宜,并进行相关政策咨询及方案论证,兴业银行自当日起停牌.

与去年以来寿险行业保费增长普遍面临压力不同,吴焰称,集团今年的保费收入将继续稳定增长.

中国保险监督管理委员会公布数据显示,2011年全国实现保费收入1.43万亿元,同比增长10.4%;其中财产险保费收入4,617.9亿元,同比增长18.5%;人身险保费收入9,699.8亿元,同比增长6.8%.[ID:nSB1325184]

人保集团是在港上市的中国财险(2328.HK)的母公司.旗下包括人保财险、人保资产、人保健康、人保寿险等.

人保集团2011年6月确定全国社保基金为其战略投资者,后者投入100亿元参股,占约11%股份.根据公司安排,下一步将推进整体上市事宜.(完)