〔中港个股〕工商银行今年前两月贷款较去年同期增加150多亿元--行长

路透北京3月4日电---全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)行长杨凯生周日表示,工行今年前两个月新增贷款1,655亿元人民币,较去年同期增加150多亿元.且四大国有银行前两个月新增信贷规模较去年同期并没有放缓.

他是在两会(全国人大和政协会议)间隙对记者作出上述表示的.他并指出,工行(1398.HK)当前的存贷比(贷款/存款)大约在60%左右,远远低于75%的监管要求;银行要达到此监管指标要求,需切实做好存款基础工作.

"我们一二月份(贷款的增长)不慢,...工农中建四家行加在一起,比去年同期也增加了200多亿,...(大银行)不存在比去年少的概念."杨凯生称.

此前路透报导援引业内人士透露,四大行2月新增贷款或与1月水平相当.数据显示,1月份工农中建四家国有大型银行新增境内贷款为3,172亿元,占全部金融机构新增贷款7,381亿元的43%.[ID:nSH0098491]

杨凯生还指出,工行的不良贷款率,已从去年末的百分之一点几,下降到了当前的百分之零点几;具体到地方政府融资平台贷款,该行所贷出款项的质量是稳定的,不良率低于一般贷款,现在尚未出现大量展期的情况.

关于新的银行资本要求指标,他指出,工行当前已做好执行新要求的充分准备;监管机构就该要求已广泛征求了意见,"我想不久会出台".

截至去年9月底,工行不良贷款率为0.91%,比前年末下降0.17个百分点;拨备覆盖率为272.66%,比前年末提高44.46个百分点;贷款总额准备金率为2.48%.同期核心资本充足率10.03%,资本充足率12.51%,均满足监管要求.[ID:nSH0084653](完)