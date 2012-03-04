〔中港个股〕工商银行今年前两月贷款较去年同期增加150多亿元--行长

欧元债市：法国公债走势受民调牵动，德国两年债收益率降至纪录最低
路透伦敦2月20日 - 法国公债较德国公债利差周一升至2012年末以来最宽，此前一民调显示极右派总统候选人勒庞与中间派候选人马克龙的差距缩小。
路透北京3月4日电---全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)行长杨凯生周日表示,工行今年前两个月新增贷款1,655亿元人民币,较去年同期增加150多亿元.且四大国有银行前两个月新增信贷规模较去年同期并没有放缓.
他是在两会(全国人大和政协会议)间隙对记者作出上述表示的.他并指出,工行(1398.HK)当前的存贷比(贷款/存款)大约在60%左右,远远低于75%的监管要求;银行要达到此监管指标要求,需切实做好存款基础工作.
"我们一二月份(贷款的增长)不慢,...工农中建四家行加在一起,比去年同期也增加了200多亿,...(大银行)不存在比去年少的概念."杨凯生称.
此前路透报导援引业内人士透露,四大行2月新增贷款或与1月水平相当.数据显示,1月份工农中建四家国有大型银行新增境内贷款为3,172亿元,占全部金融机构新增贷款7,381亿元的43%.[ID:nSH0098491]
杨凯生还指出,工行的不良贷款率,已从去年末的百分之一点几,下降到了当前的百分之零点几;具体到地方政府融资平台贷款,该行所贷出款项的质量是稳定的,不良率低于一般贷款,现在尚未出现大量展期的情况.
关于新的银行资本要求指标,他指出,工行当前已做好执行新要求的充分准备;监管机构就该要求已广泛征求了意见,"我想不久会出台".
截至去年9月底,工行不良贷款率为0.91%,比前年末下降0.17个百分点;拨备覆盖率为272.66%,比前年末提高44.46个百分点;贷款总额准备金率为2.48%.同期核心资本充足率10.03%,资本充足率12.51%,均满足监管要求.[ID:nSH0084653](完)
--发稿 曹巍浩/周晓峰/康熙泽; 审校 曾祥进
路透伦敦2月20日 - 法国公债较德国公债利差周一升至2012年末以来最宽，此前一民调显示极右派总统候选人勒庞与中间派候选人马克龙的差距缩小。
(2月20日适逢总统日假期，美国市场休市，路透仅提供当日汇率收盘报价表格以供参考) 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0609 1.0611 -0.02 +0.91 1.0513 美元/日圆 113.07 112.85 +0.19 -3.25 116.87 欧元/日圆 119.99 119.76 +0.19 -2.56 123.14 美元/瑞郎 1.0022 1.0025 -0.03 -1.53 1.0178 英镑/美元 1.2460 1.2412 +
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