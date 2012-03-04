〔路透专访〕中粮集团今年销售额料达2,000亿元,旗下我买网将引入PE投资--董事长

* 中粮集团今年销售额料达2,000亿元

* 旗下我买网计划近期引入数亿元PE/VC投资

* 海外投资方式由并购向合资公司倾斜

* 今年中国油菜籽产量料达1,300-1,400万吨

作者 尹嫄婷

路透北京3月4日电---中国最大粮油食品进出口公司--中粮集团董事长宁高宁周日表示,预计今年集团销售额将达约2,000亿元人民币,其中产品研发投入将至多提高四成.同时,海外投资看好发达及新兴市场,投资方式或将由并购向成立合资公司转变.

宁高宁在全国政协和人大两会期间接受路透专访时并称,集团旗下网站我买网(www.womai.com)近期料将获得PE(私募股权投资)/VC(风险投资)基金投资,金额达数亿元人民币,约占公司总资产的10-20%.不过未来中粮依然会是最大股东.

"从国家来说,未来海外投资将主要关注资源丰富的发达国家及新兴市场国家."他并具体指出,"粮食供应主要会在巴西和阿根廷等南美国家寻求投资机会,而糖和酒等,澳大利亚则是比较好的选择."

宁高宁周六曾对路透表示,集团今年的海外投资重点依然是中国较为缺乏的粮食、糖、酒等资源.不过,未来投资仍将以中国市场为主.[ID:nSB2012895]

他并预计,今年集团的产品研发成本将提高三到四成至13-14亿元,约占2,000亿元预估销售额的0.6-0.7%,并希望未来可以保持这一比例.

此前,集团每年在产品研发方面的成本约为10亿元,占销售额的逾1%,按此推算,中粮集团去年的销售额约为1,000亿元.公司亦已投资21亿元成立了食品营养研发中心,旨在由粮食企业升级成为营养健康企业.

另外,在融资方面,宁高宁坦言,集团今年没有股权融资的计划,不过将会有一连串的债券发行,包括在香港发行人民币债券等,但会控制负债比例.今年2月,中粮集团已发行了40亿元人民币的短期融资券.

中粮集团旗下的上市公司包括中国食品(0506.HK)、中粮屯河(600737.SS)、中粮油控股(0606.HK)、中粮包装(0906.HK)及中粮地产(000031.SZ).旗下品牌亦包括,福临门食用油、长城葡萄酒、金帝巧克力、屯河番茄制品、家佳康肉制品及大悦城Shopping Mall等.

**海外投资方式向合资公司倾斜**

宁高宁表示,未来海外投资或将更多采用成立合资公司的方式.他解释称,"过去我是比较倾向于并购,...但现在来看,这个做法比较难,很多管理和政治等问题,谈不拢后导致项目做不成.那么,未来则不一定非要控股,也是个转变."

而就发达国家投资价格是否合理的问题,他则认为,发达国家投资价格很贵是个误解.事实上去发达国家投资的政治风险较低,成本不高的同时效率则很高,投资回报亦不差.

在被问及近期有何具体海外投资意向时,他坦言,目前已成形的项目暂时还没有,但正在联络的则很多.

同时,在食品细分领域,宁高宁表示,未来将更加关注国内生产水平较低,亟待产业升级的领域,包括肉类加工、畜牧养殖等.且随着未来继续加大对上述领域的投入,计划到2014-2015年,畜栏数量将可达到500多万.

"未来几年,中国食品消费的粮食占比会越来越少,而肉,蛋,奶等高蛋白食品的消费需求则将愈加旺盛,这也会是未来中国农产品和食品市场中最大的需求增长点."他预计.

目前中粮在肉类生产加工及养殖方面的投资已达到逾40亿元,畜栏数量约为200多万.去年7月,中粮收购了澳大利亚糖业公司61.25%的股权.之后,又与三菱商事株式会社、伊藤火腿株式会社和米久株式会社三家日本企业成立了合资公司,在中国从事肉鸡，生猪养殖及肉类加工等业务.

**今年中国油菜籽产量料至多达1,400万吨**

在被问及今年农产品产量及进口需求时,宁高宁预计,今年中国的油菜籽产量料将达到1,300-1,400万吨.

据农业部数据显示,2011年,中国的油菜籽产量为1,308万吨,较上年减少57万吨.

同时,随着今年国内大豆需求增加,他并预计,今年的大豆进口将继续提升;不过,在去年玉米大丰收的背景下,今年的玉米进口则将较去年持平,或有所减少.

统计显示,2011年中国玉米产量达1.9亿吨左右,创下纪录高位.另据业内统计显示,去年全年中国的大豆进口料超过5,000万吨.(完)