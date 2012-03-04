日韩经济指标预测--3月5日-3月12日****

****日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透3月5日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------3月5日当周----------------------------------
3月5日(一)
暂无重要数据.
3月6日(二)
0130 日本加班工资(较上年同期) 1月 -- +0.3%
-- 日本外汇储备(亿美元) 2月 -- 13,066
3月7日(三)
0300 韩国L货供额 1月 -- +9.4%
0500 日本领先指标 1月 -- +0.6
同时指标 -- +2.9
2350 日本银行放贷(较上年同期) 2月 -- +0.6%
2350 日本未经调整经常帐盈余(较上年同期) 1月 -156.5% -74.7%
(亿日圆) -3,178 3,035
2350 日本GDP(较前季) 第四季修正值 -0.2% -0.6%
环比年率 -0.7% -2.3%
3月8日(四)
0100 韩国央行利率决定 3月 -- 3.25%
0500 日本服务业景气判断指数 2月 -- 44.1
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -- +0.7%
(较上年同期) -- +3.4%
3月9日(五)
暂无重要数据.
--------------------------------3月12日当周----------------------------------
3月12日(周一)
0500 日本消费者信心指数 2月 -- 40.0
1500 日本央行利率决定 3月 -- 0.10%(完)
--编译 张荻;审校 张涛
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。