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亚洲 | 2012年 3月 5日 星期一 06:30 BJT

〔韩国数据〕2月外汇储备增至3,158.0亿美元,为纪录高点

路透首尔3月5日电---韩国央行周一公布的数据显示,韩国2月底外汇储备增加44.6亿美元至纪录高点,因欧洲货币走强.

央行数据显示,2月底外汇储备从1月的3,113.4亿美元增至3,158.0亿美元.

央行把外汇储备增加部分归因于欧洲货币升值,包括英镑和欧元兑美元升值.

韩国央行截至2月底的外汇储备为全球第七大,其中91.7%为有价证券.

下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元):

2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月

315.80 311.34 306.40 308.63 310.98 303.38 312.19(完)

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--编译 郑茵;审校 王兴亚

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