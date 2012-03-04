〔韩国数据〕2月外汇储备增至3,158.0亿美元,为纪录高点

****日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透首尔3月5日电---韩国央行周一公布的数据显示,韩国2月底外汇储备增加44.6亿美元至纪录高点,因欧洲货币走强.
央行数据显示,2月底外汇储备从1月的3,113.4亿美元增至3,158.0亿美元.
央行把外汇储备增加部分归因于欧洲货币升值,包括英镑和欧元兑美元升值.
韩国央行截至2月底的外汇储备为全球第七大,其中91.7%为有价证券.
下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元):
2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月
315.80 311.34 306.40 308.63 310.98 303.38 312.19(完)
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--编译 郑茵;审校 王兴亚
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