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亚洲 | 2012年 3月 5日 星期一 06:45 BJT

****澳新经济指标预测--3月5日-3月12日****

路透3月5日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------3月5日当周-----------------------------------

3月4日(日)

2330 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 2月 -- +0.2%

3月5日(一)

0030 澳洲企业库存 第四季 +0.2% -1.1%

0030 澳洲ANZ网络招聘广告 2月 -- +6.4%

报纸招聘广告 -- -2.6%

3月6日(二)

0030 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第四季 赤字81 赤字56.4

0330 澳央行利率决定 3月 4.25% 4.25%

3月7日(三)

0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季终值 +0.7% +1.0%

(较上年同期) +2.4% +2.5%

2000 新西兰央行利率决定 2.5% 2.5%

3月8日(四)

0030 澳洲就业人数(万人) 2月 增加0.5 增加4.63

全职就业人数(万人) -- 增加1.23

就业参与率 65.3% 65.3%

失业率 5.2% 5.1%

3月9日(五)

0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差15 顺差17.09

进口(较前月) -- +1%

出口(较前月) -- +2%

--------------------------------3月12日当周-----------------------------------

3月11-14日

2100 新西兰REINZ房价指数(较前月) 2月 -- -1.4%

(较上年同期) -- +4.3%

3月12日(周一)

2145 新西兰食品价格指数 2月 -- 持平(完)

--编译 张荻;审校 徐文焰

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