澳新经济指标预测--3月5日-3月12日****

****日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透3月5日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------3月5日当周-----------------------------------
3月4日(日)
2330 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 2月 -- +0.2%
3月5日(一)
0030 澳洲企业库存 第四季 +0.2% -1.1%
0030 澳洲ANZ网络招聘广告 2月 -- +6.4%
报纸招聘广告 -- -2.6%
3月6日(二)
0030 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第四季 赤字81 赤字56.4
0330 澳央行利率决定 3月 4.25% 4.25%
3月7日(三)
0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季终值 +0.7% +1.0%
(较上年同期) +2.4% +2.5%
2000 新西兰央行利率决定 2.5% 2.5%
3月8日(四)
0030 澳洲就业人数(万人) 2月 增加0.5 增加4.63
全职就业人数(万人) -- 增加1.23
就业参与率 65.3% 65.3%
失业率 5.2% 5.1%
3月9日(五)
0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差15 顺差17.09
进口(较前月) -- +1%
出口(较前月) -- +2%
--------------------------------3月12日当周-----------------------------------
3月11-14日
2100 新西兰REINZ房价指数(较前月) 2月 -- -1.4%
(较上年同期) -- +4.3%
3月12日(周一)
2145 新西兰食品价格指数 2月 -- 持平(完)
--编译 张荻;审校 徐文焰
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。