《美国重要政经日程》--3月5日

****澳新经济指标预测--2月21日-2月28日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 暂无重要经济数据公布 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出