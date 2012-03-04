《美国重要政经日程》--3月5日

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/21/2017 四周期国库券 02/16/2017 02/23/2017 02/21/2017 13周和26周期国库券 02/16/2017 02/23/2017 02/21/2017 两年期公债 02/16/2017 02/28/2017 02/22/2017 两年期浮息债券 02/16/2017 02/24/2017
(除特别说明外,均为GMT时间)
1500 - 商务部公布1月工厂订单
1600 - 农业部公布一周谷物和油籽出口检验报告
1600 - 财政部每周例行宣布标售四周期国库券
1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 张荻
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/21/2017 四周期国库券 02/16/2017 02/23/2017 02/21/2017 13周和26周期国库券 02/16/2017 02/23/2017 02/21/2017 两年期公债 02/16/2017 02/28/2017 02/22/2017 两年期浮息债券 02/16/2017 02/24/2017
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 暂无重要经济数据公布 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出
路透伦敦2月20日 - 英镑兑大多数主要货币周一上涨，兑欧元结束了三日连跌。关于英国将如何离开欧盟和退欧对经济会产生什么影响的疑问，本周可能继续主导英镑走势。