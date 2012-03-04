《综述》欧盟将在3月就金融防火墙做出决定,ECB称必须落实改革措施

* 欧元区本月将就扩大金融防火墙做出决定

* 德拉吉表示欧洲央行已尽到职责,各国政府必须改革

* 在财政协议签署后,西班牙设立比较宽松的赤字目标

路透布鲁塞尔3月2日电---欧元区将在3月底以前决定是否扩大其应对债务危机的防火墙.此前欧洲央行(ECB)表示不会再度采取非常的支持性举措,把责任完全放到了各国政府身上.

在欧盟(EU)领导结束为期两天的峰会之后,欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)表示,欧元区财长将开会讨论永久性救助基金的规模,可能在3月30-31日于哥本哈根召开一个非正式会议.

其目标是把临时性的欧洲金融稳定机构(EFSF)救助基金剩余的2,500亿欧元与5,000亿欧元的永久性欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)基金并到一起,打造一个"超级基金",更好地应对西班牙或意大利可能出现的问题,但德国目前仍然反对这个构想.

"我们将在3月份重新评估ESM和EFSF的规模,"范龙佩表示.他还指出,各国今年将向ESM提供两笔资金,以确保该基金从7月开始投入运行.

法国总统萨科奇表示,他与德国总理梅克尔同意在"3月底以前"解决防火墙问题,重申了这一最后期限.

而欧洲央行总裁德拉吉在周四警告欧盟各国领导人不可沾沾自喜.之前有几位领导人认为这次债务危机的最糟糕阶段可能已经过去.