《中国报摘》--中国证券报3月5日

* 头版头条:

--全国政协委员、中国证监会主席助理朱从玖表示,证监会将继续加强对上市公司分红的督促力度,从而增强投资者对股市的信心.

* 其他:

--上海证交所理事长耿亮表示,上海证交所最近对于高收益债已做了一些准备工作,争取上半年推出,支持小微企业尤其是高科技、创新型小微企业,为其提供新的融资平台.

--深圳证交所理事长陈东征表示,创业板退市制度很有可能在今年一季度推出.

--广东证监局局长侯外林表示,存量发行、闪电融资等国外通行的证券市场机制都可以探讨甚至尝试,但目前还需取得更加广泛的共识;目前监管层对存量发行的问题已经成立专门的研究小组.

--全国政协委员、招商银行(600036.SS)(3968.HK)行长马蔚华此次提交的提案建议,对小微企业贷款应实行定向宽松政策;他并认为,商业银行从事期货相关业务的条件已经具备.

--中国银监会主席助理阎庆民表示,银行的房地产信贷风险依旧可控;今年银监会将严禁向项目资本金不足等的房地产企业发放贷款,对有囤地捂盘行为的房地产企业收回已发放贷款.

--中国核工业建设集团公司总经理穆占英表示,核电项目审批重启在即,预计今年会有新的核电项目开工.

--民航局局长李家祥表示,十二五期间(2011-2015年),中国将新建72个机场,今年新建的17个主要集中在中西部地区,并将通过一定的政策倾斜来扶持中西部经济发展.

--全国政协委员、原国家税务总局副局长许善达表示,应继续为小微企业减税.其中企业所得税可以继续改革,由目前的6万元人民币减半征收提高到10万元甚至更高.

--国家信息中心首席经济师兼经济预测部主任范剑平表示,房地产市场过热容易使相关高能耗产业不断扩张,同时影响整个社会资金流向;他并称,今年地方政府自行发债试点范围可能扩大.

--大连市金融工作会议上透露的信息显示,大连今年将大力推进期货中心建设,支持大连商品交易所上市焦煤期货和铁矿石期货,争取立项研究石油期货和重要农畜产品期货.

--农业发展银行获准入股重庆兴农融资担保公司,投资金额15亿元.

--万科A(000002.SZ)公告称,为满足旗下多个项目开发的需要,公司分别向华润深国投信托有限公司申请金额为10亿元和20亿元的信托借款,借款期限均为2年,利率分别10.6%和10.5%.(完)

--整理 边竞; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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