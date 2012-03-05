〔金砖国家〕3月2日股汇市收盘纵览

路透3月5日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月2日(周五)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收盘升0.33%,至1,079.94点.
中国股市:沪综指周五收涨1.4%,至三个半月来高点,地产股走势强劲,成交亦放大近四成;此前有报导称,四大国有商业银行表示要改进房地产金融服务,提高贷款审批效率.但分析人士认为,受地产政策总体紧缩的约束,该板块持续大幅走升的可能性并不大.沪综指.SSEC收报2,460.693点,涨34.578点,此前高点为去年11月17日的2,463.05;本周该股指累计升0.86%,为连续第七周上涨.沪市A股成交金额扩大至约962亿元人民币,昨日为709亿元. [.SSCN]
香港股市:收高,受助于中资银行股和地产股.之前中国银行业监管机构称,该国四大国有商业银行将增加对资质良好开发商的贷款,以增加普通商品住房的有效供给.恒生指数.HSI收高0.81%,报21,562.26点.恒生国企指数.HSCE收高1.17%,报11,738.71点. [.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五收盘略升.代表央行汇率导向的中间价持续走稳,令市场对即将召开的"两会"(人大与政协会议)了无期待,加上经济前景不明朗令升值缺乏基础,预计近期汇价还将延续稳定走势.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水115点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3097元.[CNY/CN][ID:nSB1424174]
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印度股市:收盘微涨,因投资者在国家大选结果公布之前持谨慎态度,而对政府出售Oil & Natural Gas(ONGC.NS)股份回应冷淡,引发对其撤资计划的担忧.指标BSE指数.BSESN收高0.3%,报17,636.80点,有15支成分股上涨.[.BO][ID:nL4E8E247R]
印度汇市:印度卢比触及三周低点,因石油进口商的美元需求持续,而市场对政府出售Oil & Natural Gas股份反应冷淡,表明外国资金流入可能减弱.卢比兑美元INR=D2收报49.50/51,此前曾触及2月10日以来的最弱水准49.56,周四收报49.21/22.三周来首度录得单周跌幅.[INR/][ID:nL4E8E24PA]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,726.730点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高0.92%,报933.28点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.02%,报29.2750;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX升0.84%,报38.6625卢布.
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巴西股市:摆脱全球不安情绪,攀升至逾10个月高位,因市场押注巴西央行将超乎预期的把指标利率下调至个位数.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP在美国股市下跌的情况下仍然上扬,涨1.45%,报67,781.60点,一周累计上升2.8%.[ID:nL2E8E28D7]
巴西汇市:巴西雷亚尔引领拉美货币下滑,因该国就投资征收新税,旨在打压雷亚尔的近期升势,令投资者削减雷亚尔的风险敞口.雷亚尔兑美元BRBYBRL=下滑1.19%,报1.7311,此前政府通过对外国贷款征收的6%金融交易税最多延长三年,以放缓雷亚尔的升值速度.[ID:nL2E8E2DUU]
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南非股市:多数收低,受金矿类股的进一步跌势拖累.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI下跌0.4%,报30,406.84点.综合指数.JALSH收低0.3%,报34,186.81点.[.J][ID:nL5E8E22HS]
南非市场:南非兰特兑美元跌逾1%,进一步远离本周稍早触及的2012年高位,因美元指数上升.南非兰特兑美元ZAR=D3下降1.3%,进一步远离周三所及2012年高点7.4020,追随大多数新兴市场货币下滑.[ZAR/][ID:nL5E8E23JJ](完)
--编译 王翔琼;审校 戴素萍