〔澳洲数据〕2月TD-MI通胀指标增幅降至两年来最低

路透悉尼3月5日电---澳洲一项民间通胀指标显示,2月通胀增幅为两年来最低,部分系因假期成本季节性下滑,这暗示物价压力目前仍受到良好的控制.

多伦多道明证券(TD Securities)/墨尔本研究所(MI)的2月通胀指标较前月上升0.1%,1月时为上升0.2%;该指数2月较上年同期增长2.0%,稳居澳洲央行2-3%的长期通胀目标区间低端;上月该指数同比增长2.2%.