版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 5日 星期一 07:40 BJT

〔标题新闻〕澳洲2月AiG/CBA服务业整体表现指数猛降至46.7,因零售膳宿等行业情势恶化

注:澳洲工业集团(AiG),澳洲联邦银行(CBA).

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8E40F5]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐