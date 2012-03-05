《中国报摘》--其他报纸重要消息3月5日(I)

**上海证券报**
--全国政协委员、中国银监会主席助理阎庆民表示,75%的存贷比考核指标不会淡化,此外,今年对政府融资平台贷款实行总量控制,确保贷款余额只降不升.
--全国政协委员、原工业和信息化部部长李毅中表示,中国工业结构性问题和矛盾不少,资源能源消耗增长过快,必须把总能耗增长率控制在5%以下,否则经济长期很难支撑下去;他还表示,要加快电价、资源税等方面的改革.
--相关人士透露,银监会正着手研究将银行的分类进一步细化,有望打破过去银行业按照"国有"、"股份"等来划分,而是以风险、资本以及其他要素作为标准进行全新分类.
--中国人民银行副行长杜金富指出,央行各级研究部门要加强对宏观经济形势的预研、预判、预测,为贯彻落实好稳健的货币政策提供决策支持.
**人民日报**
--中国政协委员、北京大学经济学院教授李庆云表示,虽然中国当前CPI指数回落,但物价稳定的基础并不牢固,今年对物价反弹仍要保持足够的警惕.
--中国政协委员、民建中央调研部部长蔡玲委员表示,应制定保障房项目贷款的利率优惠政策,同时对于银行提取此类贷款拨备给予一定的优惠政策,调动商业银行的积极性.放宽对保障性住房类贷款的期限,在风险可控的基础上,适当延长贷款期限.
**第一财经日报**
--中国可再生能源学会风能专业委员会理事长贺德馨表示,据初步统计,2011年中国新增风电装机容量接近1,800万千瓦,总装机容量达到6,500万千瓦.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 边竞/谢衡; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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