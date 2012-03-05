《独家新闻》美国CFTC拟提高互换经纪商门槛至30亿美元

路透华盛顿3月2日电---一位监管机构官员周五向路透表示,美国期货监管机构或将同意提高最大互换市场交易商的门槛至30亿美元,令激烈反对该规则的商品经纪商和公司获得一些宽慰.

30亿美元的区分规则基于期货公司每年互换交易的名义价值,将决定哪些市场参与者可被认定为互换交易商,从而让他们承担更严苛的资本金要求和更高的对冲成本.

美国商品期货交易委员会(CFTC)自2010年12月首次提出1亿美元的互换经纪商门槛以来,一直稳步提高建议的最低免除额.该规则被认为是CFTC遵循多德-弗兰克(Dodd-Frank)改革法案所颁布的最复杂规则之一.

信用违约互换(CDS)是柜台交易(OTC)的衍生品之一,被归咎为2008年全球陷入经济衰退之际放大市场跌势的推手.美国国会在2010年通过多德-弗兰克法案,这为监管机构增强对柜台交易互换市场的监督设立了框架.柜台交易互换市场规模高达700万亿(兆)美元,以往较不透明.

消息人士透露,CFTC在几个月前设想的门槛是10亿美元,几周前提升至20亿美元.监管目标的持续变动导致新规则出台一再推延,而新法规正由美国证券交易委员会(SEC)进行草拟.

目前这一门槛似将再度上调,因官员日益担忧,即便是20亿美元的限制也会不公平地阻遏农业或能源市场的合法对冲者,而这些参与者并不会给市场带来系统性风险或问题.外界一直认为,大银行料被归类为互换交易商.

"我认为,总体上我们在达到一个完美的平衡,"了解该规则的CFTC官员指出,并称一些人会抱怨他们被不公平地界定为互换交易商,这是不可避免的.

"这并不如我们建议的那么严格,但也未涵盖开展正常对冲操作的合法机构,因为他们并不对金融体系构成风险,无需像较大规模机构一样纳入我们的监督范围."

在美国监管机构预计本月稍晚投票批准最终法规之前,即便是30亿美元的水平也可能再度调整.(完)