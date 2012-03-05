〔希腊评等〕穆迪将希腊评等下调至最低级C,受债务重组影响(更新版)

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路透纽约3月2日电---穆迪周五将希腊主权债务评级调降至最低档,此前希腊推出的债务重组方案令民间债权人蒙受巨大经济损失.

穆迪将希腊本币和外币债券评级从Ca下调一个级距至C,为希腊宣布债务互换方案后第三个将其降评的评级机构.

穆迪表示,债券评级为C"是最低评级,通常已属违约,收回本金或利息几无可能."该机构并未给出希腊评级展望.

穆迪在声明中称,"宣布的债务互换方案显示,参与方案的民间债权人所持有的希腊政府公债将蒙受巨大经济损失."

标普周一将希腊长期评级降至"选择性违约".惠誉在此前一周已宣布将希腊评级降至C,仅高于违约级.

希腊一周前正式推出债务互换方案.(完)