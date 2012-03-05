〔希腊评等〕穆迪将希腊评等下调至最低级C,受债务重组影响(更新版)

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
(新增细节)
路透纽约3月2日电---穆迪周五将希腊主权债务评级调降至最低档,此前希腊推出的债务重组方案令民间债权人蒙受巨大经济损失.
穆迪将希腊本币和外币债券评级从Ca下调一个级距至C,为希腊宣布债务互换方案后第三个将其降评的评级机构.
穆迪表示,债券评级为C"是最低评级,通常已属违约,收回本金或利息几无可能."该机构并未给出希腊评级展望.
穆迪在声明中称,"宣布的债务互换方案显示,参与方案的民间债权人所持有的希腊政府公债将蒙受巨大经济损失."
标普周一将希腊长期评级降至"选择性违约".惠誉在此前一周已宣布将希腊评级降至C,仅高于违约级.
希腊一周前正式推出债务互换方案.(完)
--编译 张荻;审校 张若琪
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
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