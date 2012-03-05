〔中国金融〕银监会酝酿调整银行分类,差异化监管或先行推出--报载

路透上海3月5日电---上海证券报周一报导,中国银监会正着手研究将银行的分类进一步细化,据相关人士透露,正在研究之中的重新分类方法,有望打破过去银行业按照国有、股份的"出身"来划分,而是以风险、资本以及其他要素作为标准进行全新分类.

报导指出,在银行重新分类完成前,银监会将率先对系统重要性银行和非系统重要性银行执行差异化的监管标准.

而正在酝酿之中的分类方式,将充分借鉴发达国家的成功经验,最终达到更加符合全国金融工作会议提出的多层次金融体系的要求,有利于满足社会各层面对于金融服务需求的目标.

在2010年,曾经使用了数十年的"国有商业银行"称谓悄然被"大型商业银行"所替代,实质上也反映出银监会开始淡化以银行"出身"对其进行分类的意图.不过,除大型银行外,目前中国主要的银行业金融机构中,股份制银行、城市商业银行、农村商业银行、外资商业银行等四类仍以"出身"划分.

但报导指,这种分类方法显然出现了一定的局限性.一位业内人士坦言,经过股份制改革,现在的银行基本都是股份制了,包括已经上市的几家城商行.那这些城商行是不是也应该划归到股份制银行的队列之中?此外,在股份制银行中,个别银行的规模很小,甚至小于多数城商行,而且从事全国性业务的能力并不足.这说明目前的分类标准对于部分银行的发展构成了阻碍.

全国政协委员、银监会主席助理阎庆民坦言,从监管的角度,他不建议中国采取国际上通行的按大、中、小这么分类监管.他担心,如果中国的银行业按照大、中、小来重新分类,可能会导致部分小银行为了挤进大中型银行的行列,突击拼规模,这容易使得小银行偏离其原本的服务对象.

他透露,中国银监会还是希望把风险、资本以及其他要素考虑进去,把权重适当提高.在这方面银监会将参照一些发达国家的成功经验.

在银行再分类落实前,银监会对于系统重要性银行和非系统重要性银行的差异化监管措施则有望率先执行.银监会主席尚福林在今年年初的监管工作会上表示,要抓紧研究实施商业银行资本管理办法的差异化监管制度,系统重要性银行和非系统重要性银行今后的资本要求将出现差异.

银监会拟于今年实施的新监管标准，在资本充足率、杠杆率、拨备率、流动性四项指标中,系统重要性银行和非系统重要性银行的监管标准和实施时间要求均有明显差异.在已实施的资本监管要求中,系统重要性银行资本充足率为不低于11.5%,非系统重要性银行为不低于10.5%.(完)