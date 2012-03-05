《全球重要经济事件一览表》--3月5日-3月12日

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3月5日(一)
维也纳--国际原子能总署(IAEA)理事会议.
汉诺威--全球最大电脑展汉诺威CeBIT科技展开幕典礼.(展期从3月6日至10日).出席开幕典礼者包括德国总理梅克尔、谷歌董事长施密特、巴西总统迪尔玛·罗塞夫.
布鲁塞尔--2012年布鲁塞尔税务论坛.(至3月6日)
马德里--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫在2012年BANKIA大会中发表演讲(0930).
华盛顿--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯获邀为国际银行家协会华盛顿年会发表演说(1900);美国财政部负责金融市场的助理部长Mary John Miller也将发表演讲(1345).
华盛顿--日本央行副总裁西村清彦在国际银行家协会(Institute of International Bankers)华盛顿年会上发表讲话(1445).
达拉斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在达拉斯地区商会针对经济前景发表演讲.(1700)
3月6日(二)
休斯敦--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在在2012年CERA周活动上就经济现状发表演讲(0030).
悉尼--澳洲央行召开会议,稍后宣布利率决定(0330).
巴黎--挪威央行副总裁Jan F. Qvigstad在Adam Smith会议上发表演讲(1300).
华盛顿--美国能源资料协会(EIA)发布能源短期展望.
3月7日(三)
悉尼--澳洲央行助理总裁洛威在第12届澳洲工业集团年度经济论坛中发表演讲(3月6日2100).
伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(至3月8日).
罗马--"女性与经济"大会,意大利央行总裁维斯科维斯科(Ignazio Visco)发表开幕致辞(0800);劳工福利部长Elsa Fornero发表闭幕辞(1630).
斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯就经济形势发表讲话(1700).
意大利佛罗伦斯--德国财政部长朔伊布勒在欧洲大学研究院(EUI)出席一场会议,主题为欧洲经济及制度前景.(1815)
挪威SOGNDAL--挪威央行总裁奥尔森在一次商业会议中演说(0900).
华盛顿--世界银行首席经济学家林毅夫参加智库"美洲对话"举办的"揭开中国经济神秘面纱"的讨论(1900).
3月8日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议(0900),会后公布利率决定(1245)并举行记者会(1330).
惠灵顿--新西兰央行宣布货币政策声明及利率决定.
渥太华--加拿大央行宣布利率决定.(1400)
伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(最后一日).
芝加哥--经济合作暨发展组织(OECD) 2012年城市圆桌会议,与会者为市长及政府部长.(至3月9日)
3月9日(五)
伦敦--2012年2月英国央行/GfK NOP通胀调查.
布鲁塞尔--欧洲领导人将在电话会议中,就希腊的第二轮救助方案作出最终决定.
里斯本--瑞典央行总裁英韦斯参加葡萄牙央行举办的会议,主题为"金融监管与巴塞尔III协议".
3月12日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议(1400).
东京--日本央行货币政策会议(至3月13日).
纽约--联合国经济及社会理事会(ECOSOC)与布雷顿森林机构、世界贸易组织(WTO)和联合国大会就贸易与发展举行高层会议.(至3月13日)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
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