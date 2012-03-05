《独家新闻》去年摩根大通商品交易营收的表现超越高盛和摩根士丹利

路透纽约3月2日电---摩根大通、高盛和摩根士丹利本周公布的数据显示,Blythe Masters执掌的摩根大通大宗商品部门2011年营收为创纪录的逾28亿美元,超过该行业长久以来的领跑者高盛和摩根士丹利.

根据消息人士和公司数据,对这位出身于英国、华尔街顶尖女性高管之一的Masters来说,营收增长逾三倍意味着事业的重大转折.摩根大通收购RBS Sempra的金属和能源交易部门后营收下滑,让Masters于2010年面临压力.

与摩根大通形成对比的是,那些华尔街大宗商品交易先驱的表现却不怎么样,例如,摩根士丹利的营收连续第三年缩水,至少是1995年以来最糟糕的连续低迷,高盛大宗商品部门J. Aron的营收亦大幅下滑,2009年的营收为逾45亿美元.

上述数据说明,长久以来由华尔街老牌公司主导的大宗商品交易领域正在进行洗牌;在被迫关闭风险较高的自营交易业务、且面对高级人才可能被自营商挖走的威胁,这些公司处境艰难.市场走势呈现区间波动,亦降低了客户的交易和对冲活动.

根据高盛的一份申报监管机构文件,该公司的Isabelle Ealet认为去年营收料持平于16亿美元;Ealet掌管该部门多年,已于1月升官离开该事业.

摩根士丹利称,商品事业2011年营收下降18%,因"客户活动下降",这使其三年跌幅达近60%.根据路透的计算,摩根士丹利大宗商品业务营收在2008年曾触及约30亿美元的最高值,去年则跌至约13亿美元,为2005年以来的最低值.

可以肯定的是,原始数据本身并不是确定的指标.摩根大通本周称自己为三大大宗商品交易商之一,但部分人士认为,考虑到各家银行存在会计差异,对数据进行调整后,摩根大通仍落后于高盛.但整体趋势相当明朗.

去年,摩根大通大宗商品交易营收占该行"主要交易(principal transactions)"营收总额的逾四分之一,之前数年间仅为约十分之一.

高盛大宗商品交易营收占该行"做市(market making)和主要交易"营收总额的15%.摩根士丹利商品交易占该行销售与交易营收总额的比例从2010年的14%下降至2011年的10%.目前尚不清楚这些数据是否可以直接对比.

这三家银行均拒绝就本报导或营收数据发表评论.(完)