《全球主要国家债券发行预告》--3月5日-3月12日

路透3月5日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
3/05 1630 美国 13周期及26周期国库券
3/05 法国 BTF债券
3/06 英国 10亿英镑 2034年到期公债,票息0.75%
3/06 1630 美国 四周期和52周期国库券
3/06 0120 日本 六个月期贴现国库券
3/06 0130 日本 30年期公债
3/07 英国 40亿英镑 2017年9月7日到期的新债,票息1%
3/07 0700 德国 40亿欧元 2017年2月24日到期的五年期公债,票息0.75%
3/07 0120 日本 三个月期贴现国库券
3/08 0130 日本 五年期公债
3/09 英国 国库券
3/12 0700 德国 40亿欧元 2012年9月12日到期的六个月期Bubill债券
3/12 法国 BTF债券
3/12 1530 美国 13周期及26周期国库券
3/12 1700 美国 三年期公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 张若琪
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