《中国债券市场每日交易备忘》--3月5日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国海印股份(000861.SZ)3亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),农行主承
曙光股份(600303.SS)1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),浦发银行及中国银行主承
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二、新债上市:
中石油集团200亿元六个月期超短期融资券011201002,票面利率4.30%
镇江城投集团10亿元五年期中票1282045,票面利率6.90%
厦门路桥建设集团5亿元五年期中票1282046,票面利率6.31%
东方集团(600811.SS)5亿元一年期短融041262009,票面利率7.30%
杭州中法实业0.32亿元一年期短融041255006,票面利率6.99%
亿利能源(600277.SS)10亿元一年期短融041254008,票面利率7.10%
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三、缴款:
国家开发银行150亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债120210,基本利差0.72%
葫芦岛市投资集团20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280027,票面利率8.47%
步步高投资集团3亿元一年期短融
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四、还本付息:
长江电力(600900.SS)35亿元一年期短融1181077到期兑付,票面利率4.38%
五矿集团25亿元一年期短融1181078到期兑付,票面利率4.38%
江苏汇鸿国际集团8亿元一年期短融1181080到期兑付,票面利率5.30%
首都机场集团50亿元三年期中票0982017到期兑付,票面利率2.95%
美克投资集团7亿元一年期短融1181081到期兑付,票面利率5.35%
鞍钢股份(0347.HK)(000898.SZ)30亿元一年期短融1181082到期兑付,票面利率4.38%
中金黄金(600489.SS)6亿元一年期短融1181083到期兑付,票面利率4.38%
神华宁夏煤业集团15亿元三年期中票0982018到期兑付,票面利率3.45%
重庆市地产集团23亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债098019付息,票面利率5.46%
大唐发电(0991.HK)(601991.SS)30亿元五年期中票0982016付息,票面利率4.10%
财政部300亿元七年期固息国债110006付息,票面利率3.75%
国开行100亿元五年期浮息(三个月shibor基准)金融债110212付息,基本利差-0.15%
湘电集团5.5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180039付息,票面利率6.38%
富阳城投集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180049付息,票面利率7.33%
吉林城建控股集团20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180050付息,票面利率7.10%
国开行100亿元20年期投资人选择权(10+10)固息金融债0302160付息,票面利率3.14%
中国银行159.3亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债050601付息,票面利率4.83%
中行(601988.SS)90亿元15年期发行人选择权(10+5)固息债050602付息,票面利率5.18%
中行(3988.HK)90亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息(七天期回购基准)债050603付息,基本利差1.49%
国开行300亿元七年期固息金融债080204付息,票面利率4.83%
武汉城投10亿元五年期中票1082026付息,票面利率5.15%
成都兴蓉投资公司10亿元三年期中票1082027付息,票面利率4.45%
烟台牟平国有资产经营公司6亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1180051付息,票面利率8.05%
国开行300亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债040203付息,基本利差0.76%
国开行200亿元20年期固息金融债060219付息,票面利率4.18%
国开行200亿元15年期固息金融债070202付息,票面利率4.05%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国财政部周一称,2012年全国财政预算赤字规模为8,000亿元人民币,约相当国内生产
总值(GDP)的1.5%.[ID:nSB1423958]
--中国鹏元资信评估有限公司副总裁周沅帆透露,证监会已正式同意发行高收益率债券,同
时明确以注册备案制发行,具体由深圳及上海两家证券交易所操作.[ID:nST0507283]
--为扩大人民币跨境使用,中国政府将出口货物贸易人民币结算由试点企业扩大至所有具有
进出口资格企业,进一步促进贸易自由化和便利化.[ID:nSB1424278]
国家统计局3/9公布2月工业品价格指数(PPI) (1月0.7%)
2月居民消费价格指数(CPI) (1月4.5%)
1-2月城镇固定资产投资 (2011年1-12月23.8%)
2月社会消费品零售总额 (2011年12月18.1%)
2月工业增加值 (2011年12月12.8%)
2月房地产投资和销售情况月度报告
中国海关3/10公布2月进出口贸易数据
国家统计局3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告
3/27公布1-2月规模以上工业企业利润 (2011年1-12月25.4%)
==============================================================================(完)
--整理 冉莹/李宏薇; 审校 边竞/曲伟治