〔英国经济〕英国将免于经济衰退,央行无需更多量化宽松--英国商会

路透伦敦3月5日电---英国商会(British Chambers of Commerce)周一表示,英国今年将躲过衰退,英国央行无需出台更多刺激措施,不过经济复苏力道疲弱,政府应该作出努力提振经济增长.

这个英国最大的商业游说团体把对今年经济增长的预估从0.8%下修到0.6%,称上半年的产出可能受到庆祝女王登基60年的额外公共假期影响,下半年复苏将加快步伐.

2011年第四季英国经济萎缩0.2%,但是今年一系列更为良好的经济数据继续浮现,减轻了对重陷衰退的担忧.

"一切都没有定数,不过我相信经济已经重归增长,尽管本季增幅温和,"英国商会首席分析师David Kern称.

对于经济复苏脆弱的担忧,促使英国央行上月再向经济挹注500亿英镑的刺激资金,不过该商会对于量化宽松的效果提出质疑,称预计量化宽松计划不会扩张.

相反,其敦促财政大臣奥斯本(George Osborne)在本财年低于预期的借贷中循环利用资金,通过废弃上调企业地方税计划和减轻企业监管负担等一套投资措施,来刺激经济增长.

Kern称,他预计政府2011/12年度的实际借款额度料较1,270亿英镑的目标少约80亿,这为奥斯本帮助企业投资和创造就业留出余地,同时又不会损及他削减债务的承诺.

"总计约40亿英镑的财政刺激同维持英国可靠的市场信誉是一致的,而且不会危及我们AAA的债信评级,"Kern称,"关键的要务是在削减赤字的同时维持经济成长."(完)